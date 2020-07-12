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Batterie externe USB

DLP8720N/00

Chargeur autonome fin et puissant

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Grâce à ses 2 ports USB, il est possible de recharger 2 appareils simultanément. Ses 20 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 20 000 mAh

  • Double USB

  • Batterie Li-polymère

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Câble micro-USB inclus pour la connexion et le chargement

Le câble micro-USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les téléphones portables, appareils photo numériques et autres appareils portables dotés d'une connexion micro-USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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