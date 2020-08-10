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SSD

FM25SS050P/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 256 Go

  • Mémoire SSD

Synchronisation de fichiers entre le PC et la clé USB

Avec la synchronisation de tous les fichiers du PC, vous pouvez accéder à vos documents en quelques clics quand vous le souhaitez.

Compression automatique de tous les fichiers pour libérer de l'espace

Libérez de l'espace par la compression automatique de tous les fichiers placés sur la clé USB.

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

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