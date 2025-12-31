Garantie de 2 ans
Plus offert
FY1410/30
Compatible avec les séries 1000i et 2000i
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 2 ans
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateurs et humidificateurs d'air 2-en-1 Philips séries 1000i et 2000i : modèles AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale pendant 2 ans (2), pour moins de tracas et plus d'économies.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Notation globale
(1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
(2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.