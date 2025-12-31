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  • Filtre d'origine 2-en-1 séries 1000i et 2000i
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Plus offert 

Purificateur et humidificateur d'airFiltre à charbon actif

FY1413/30

Filtre d'origine 2-en-1 séries 1000i et 2000i
Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : le filtre à charbon actif élimine efficacement les composés organiques volatils (COV) et les odeurs désagréables pour un air plus pur et plus frais dans votre intérieur.
Voir tous les avantages

Réduit efficacement les gaz et les odeurs

Filtre d'origine 2-en-1 séries 1000i et 2000i

  • Compatible avec les séries 1000i et 2000i

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 1 an

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les modèles Philips séries 1000i et 2000i

Compatible avec les modèles Philips séries 1000i et 2000i

Filtres de rechange pour purificateurs et humidificateurs d'air 2-en-1 Philips séries 1000i et 2000i : modèles AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Les filtres assurent une filtration optimale pendant 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

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Avis de non-responsabilité

  1. (1) L'air circulant à travers le filtre a été testé avec un aérosol de NaCl par l'iUTA conformément à la norme DIN71460-1.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.