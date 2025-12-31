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  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
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  • Compatible avec les séries 2000i et 3000i

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 2 ans

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les modèles Philips séries 2000i et 3000i

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Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips séries 2000i et 3000i : modèles AC2887, AC2889, AC2892 et AC3829. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 2 ans)

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Les filtres assurent une filtration optimale pendant 2 ans (2), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

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Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

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Avis de non-responsabilité

  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.