Garantie de 2 ans
GCA1000/60
3 têtes de brosse
Bleu/jaune
4 piles AA
Avec jusqu'à 500 rotations par minute, le Nettoyeur de baskets Philips est efficace.
Il vous suffit d'humidifier la brosse avec de l'eau et du savon, d'allumer le Nettoyeur de baskets Philips, puis une fois le nettoyage terminé, d'essuyer la chaussure avec un chiffon propre.
Vous avez le choix entre l'éponge, la brosse souple ou la brosse dure pour nettoyer en toute sécurité la matière de votre basket.
Récompenses
Notation globale