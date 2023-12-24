Garantie de 2 ans
Plus offert
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.
La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
4.6
sur 5
11
Critiques
91%
recommandent ce produit
Eric Girard
24/12/2023
Canada
Acheteur vérifié
Parfait
Très bon produit, sans fil sa serait génial, je l'adore.
Avantages
Maniable
Inconvénients
Avec fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Daniel 66
17/11/2022
Canada
Acheteur vérifié
Le produit est excellent bonne fonctionne
J'adore le rasoir la batterie dur longtemps et le réglage de la longueur de coupe est magnifique pour la barbe et les cheveux excellent
Avantages
Ajustement de la longueur de coupe et très léger
Inconvénients
Pas d'inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/14 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/14 Tondeuse à cheveux lavable
soulier2
11/10/2022
Canada
Acheteur vérifié
Fonctionne à merveille
J'ai acheté ce produit en remplacement d'un produit de la même série mais plus ancien. Cette tondeuse fonctionne très bien, elle est facile à manipuler et donne d'excellents résultats
Avantages
facile à utiliser
Inconvénients
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb
Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips