Garantie de 2 ans
Anti-bourrage
28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Entièrement lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie
Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.
Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
4.0
sur 5
5
Critiques
80%
recommandent ce produit
MarcelPierre
12/06/2024
Canada
Acheteur vérifié
Excellent produit
L'aspect sans fil facilite le travail mais si le manche serait plus court ça irait mieux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
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Personne13
07/12/2021
Canada
Acheteur vérifié
Fonctionne très bien
Belle autonomie de la batterie, très puissant et précis. L'ajustement de la hauteur de coupe est très simple.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
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Marco-polo
08/09/2020
Canada
Première utilisation
Facilité d'utilisation et d'entretien - belle coupe de cheveux - autonomie de la batterie excellente.
Avantages
Pas besoin d'être professionnel
Inconvénients
Étui avec ce modèle aurait été apprécié
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
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Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.