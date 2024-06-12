ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.
  • Coupe rapide, régulière et précise.

regular

Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux lavable

HC5612/15

4
| (5) Critiques | 80% recommandent ce produit
Coupe rapide, régulière et précise.
La tondeuse à cheveux 5000 de Philips aide à réaliser une coupe rapide, régulière et précise. Ses 28 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et son système à double lame permettent d'obtenir rapidement un résultat net et uniforme.
Voir tous les avantages

La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

Précision accrue pour une coupe polyvalente.

Coupe rapide, régulière et précise.

  • Anti-bourrage

  • 28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Entièrement lavable

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Conçu pour durer

Conçu pour durer

Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.

28 hauteurs de coupe verrouillables

28 hauteurs de coupe verrouillables

Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.

lames en acier inoxydable auto-affûtées

lames en acier inoxydable auto-affûtées

Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

5

Critiques

80%

recommandent ce produit

3
2

12/06/2024

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent produit

L'aspect sans fil facilite le travail mais si le manche serait plus court ça irait mieux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

07/12/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Fonctionne très bien

Belle autonomie de la batterie, très puissant et précis. L'ajustement de la hauteur de coupe est très simple.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

08/09/2020

Canada

Canada

Première utilisation

Facilité d'utilisation et d'entretien - belle coupe de cheveux - autonomie de la batterie excellente.

Avantages

Pas besoin d'être professionnel

Inconvénients

Étui avec ce modèle aurait été apprécié

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

  2. Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.