Garantie de 2 ans
Plus offert
Technologie Rapid Air
4,1 l
Noir
La technologie Rapid Air et sa conception exclusive en étoile font circuler l'air chaud afin d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée.
L'Airfryer Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés à la perfection, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
Découvrez des centaines de recettes appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles sont savoureuses, saines et rapides à préparer. Les recettes de l'application HomeID sont choisies par des experts en nutrition pour la cuisine de tous les jours.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
friteuse maison sans huil
14/03/2023
Canada
Acheteur vérifié
simple et sécuritaire
La friteuse est simple et sécuritaire, et facile pour le nettoyage.
Avantages
facile de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips série 3000 HD9252/91 Airfryer L
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips série 3000 HD9252/91 Airfryer L
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips
Par rapport à la teneur en matières grasses de poulet et de porc cuits dans une friteuse traditionnelle et un wok.
Disponible uniquement dans les pays avec une communauté HomeID
Coût énergétique de la cuisson d'un blanc de poulet (Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (200 °C, sans préchauffage) par rapport à un four de classe A. Pourcentages moyens basés sur des mesures internes en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 et HD9880. Les résultats peuvent varier selon le modèle.