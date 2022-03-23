Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9270/91
Technologie Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Noir
La technologie Rapid Air et sa conception exclusive en étoile font circuler l'air chaud afin d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée.
L'Airfryer Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés à la perfection, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
Découvrez des centaines de recettes appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles sont savoureuses, saines et rapides à préparer. Les recettes de l'application HomeID sont choisies par des experts en nutrition pour la cuisine de tous les jours.
5.0
sur 5
2
Critiques
Turtle Demer
23/03/2022
Canada
Acheteur vérifié
Excellent produit, vraiment très silencieux!
La cuisson est parfaite à tout coup. Très facile d’utilisation et versatile. On peut faire cuire à peu près n’importe quoi qui va au four ou dans une friteuse ordinaire. Seul bémol, l’ajustement de la température se fait par séquences de 25 degrés seulement. J’aurais aimé que ce soit par 5 degrés au lieu de 25 degrés. Sinon, tout est parfait!
Avantages
Facile d’utilisation et versatile. On peut faire cuire à peu près n’importe quoi.
Inconvénients
La fonction d’ajustement de la température devrait se faire par séquences de 5 degrés au lieu de 25.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9270/91 Airfryer XL
decardin
23/01/2022
Canada
Acheteur vérifié
Super!
J'ai choisi ce produit à la suite de l'évaluation sur le site Epicurious.
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.
Par rapport à la teneur en matières grasses de poulet et de porc cuits dans une friteuse traditionnelle et un wok.
Disponible uniquement dans les pays avec communauté HomeID.
Coût énergétique de la cuisson d'un blanc de poulet (Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (200 °C, sans préchauffage) par rapport à un four de classe A. Pourcentages moyens basés sur des mesures internes en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 et HD9880. Les résultats peuvent varier selon le modèle.