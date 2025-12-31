ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L
  • Kit gril L

Plus offert 

Accessoire AirfryerKit gril L

HD9941/00

Kit gril L
Toutes vos recettes favorites sont possibles grâce au kit gril Philips Airfryer. Réalisez des grillades saines, simples et parfaitement réussies de steaks pour hamburger, de poissons, de légumes et bien plus encore.
Voir tous les avantages

Accessoires pour maîtriser les grillades à l'Airfryer

Kit gril L

  • Kit d'accessoires

  • 1 plaque de gril

  • 4 brochettes

Accessoire pour plaque de gril antiadhésive

Accessoire pour plaque de gril antiadhésive

Le poisson, la viande et les légumes sont parfaitement grillés grâce à la plaque de gril L et à sa surface spéciale perforée et nervurée. Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les résidus d'aliments sans problème.

4 brochettes pour les grillades

4 brochettes pour les grillades

Préparez des brochettes de légumes ou de viande.

Des idées quotidiennes de recettes

Des idées quotidiennes de recettes

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est disponible dans votre pays.