Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9941/00
Kit d'accessoires
1 plaque de gril
4 brochettes
Le poisson, la viande et les légumes sont parfaitement grillés grâce à la plaque de gril L et à sa surface spéciale perforée et nervurée. Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les résidus d'aliments sans problème.
Préparez des brochettes de légumes ou de viande.
Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.
Notation globale
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