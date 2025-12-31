Garantie de 2 ans
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HD9953/00
Kit d'accessoires
1 plaque à pizza
Vous pouvez désormais utiliser votre Airfryer pour cuire votre pizza favorite. Grâce à la plaque à pizza XXL, vous pouvez faire cuire une pizza maison de 26 cm ou même des pizzas surgelées en seulement 8 minutes.
Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.
Vous pouvez passer en toute sécurité la plaque à pizza et la pince au lave-vaisselle. Elles seront encore plus faciles à ré-utiliser.
Notation globale
Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est disponible dans votre pays.