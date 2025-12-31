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  • Kit pizza XXL
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Accessoire AirfryerKit pizza XXL

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Kit pizza XXL
Devenez un véritable pizzaiolo grâce à ce kit pizza Philips Airfryer. Cuisez vos pizzas préférées à l'Airfryer en seulement 8 minutes sans préchauffage !
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Accessoires pour devenir un expert des pizzas à l'Airfryer

Kit pizza XXL

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Faites cuire vos pizzas préférées de 26 cm en 8 minutes sur la plaque à pizza

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Vous pouvez désormais utiliser votre Airfryer pour cuire votre pizza favorite. Grâce à la plaque à pizza XXL, vous pouvez faire cuire une pizza maison de 26 cm ou même des pizzas surgelées en seulement 8 minutes.

Des idées quotidiennes de recettes

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Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

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Vous pouvez passer en toute sécurité la plaque à pizza et la pince au lave-vaisselle. Elles seront encore plus faciles à ré-utiliser.

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