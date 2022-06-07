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Pourquoi mon épilateur Philips possède-t-il deux vitesses ?
Combien de temps prend l'épilation avec mon épilateur Philips ?
Puis-je utiliser mon épilateur Philips sans fil ?
Sur quelle longueur de coupe dois-je utiliser mon épilateur Philips ?
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Mon épilateur Philips émet un son étrange ou fonctionne de manière anormale
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