Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Toutes les séries
Satinelle Épilateur
Soutien
HP6512
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Feuillets commerciaux locaux
User Manual - English (US)
Tout (13)
Puis-je éviter les poils incarnés avec mon épilateur Philips ?
Comment utiliser l'accessoire redresseur de poils de mon épilateur Philips ?
Je ne peux pas passer à la vitesse II avec mon épilateur Philips
Pourquoi mon épilateur Philips possède-t-il deux vitesses ?
Combien de temps prend l'épilation avec mon épilateur Philips ?
Mon épilateur Philips est bruyant.
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider