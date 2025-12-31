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  • Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire
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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard et Confort

HX3072/00

Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire
Profitez d'un nettoyage interdentaire rapide et efficace grâce à ces canules pour le Philips Sonicare Compact Flosser. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec sa pointe souple, a été conçue pour les gencives sensibles.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Un nettoyage interdentaire complet au quotidien

Un nettoyage interdentaire complet au quotidien

La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents.

Nettoyage interdentaire pour les dents et gencives sensibles

Nettoyage interdentaire pour les dents et gencives sensibles

La canule N2 Confort est dotée d'un embout souple spécialement conçu pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire.

Conçu pour une utilisation facile au quotidien

Conçu pour une utilisation facile au quotidien

Changer les canules lorsque vous le souhaitez ? Rien de plus facile. Il suffit de les clipser ou de les déclipser. Pour garantir une bonne hygiène, remplacez les canules du jet dentaire tous les six mois.

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Avis de non-responsabilité

  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.