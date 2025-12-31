Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Profitez d'un nettoyage interdentaire rapide et efficace grâce à ces canules pour le Philips Sonicare Compact Flosser. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec sa pointe souple, a été conçue pour les gencives sensibles.