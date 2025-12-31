Garantie de 2 ans
HX3072/00
La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents.
La canule N2 Confort est dotée d'un embout souple spécialement conçu pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire.
Changer les canules lorsque vous le souhaitez ? Rien de plus facile. Il suffit de les clipser ou de les déclipser. Pour garantir une bonne hygiène, remplacez les canules du jet dentaire tous les six mois.
Notation globale
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.