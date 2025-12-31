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  • Aide à prévenir les caries chez les enfants
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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionBrosse à dents électrique

HX3601/01

HX360CB

Aide à prévenir les caries chez les enfants
Aidez les enfants à prendre de bonnes habitudes de brossage avec Sonicare for Kids. Cette solution permet d'éviter les caries tout en respectant les dents et les gencives des enfants. Notre édition spéciale “Design a Pet” comprend des autocollants amusants pour que les enfants puissent apporter une touche personnelle.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Pour développer des habitudes saines et durables en s'amusant

Aide à prévenir les caries chez les enfants

  • Technologie Philips Sonicare

  • Autocollants personnalisables

  • Application gratuite Sonicare for Kids

La technologie Sonicare permet d’éviter les caries

La technologie Sonicare permet d’éviter les caries

Les légères impulsions atteignent les espaces interdentaires et le sillon gingival. Les enfants obtiennent ainsi un nettoyage optimal alors qu’ils apprennent encore à se brosser les dents.

Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour les enfants

Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour les enfants

Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour aider les enfants à obtenir un nettoyage optimal tout en apprenant à se brosser les dents. Une tête de brosse compacte est incluse. Les têtes de taille standard sont vendues séparément.

Créez votre design personnalisé avec des autocollants amusants et réutilisables

Créez votre design personnalisé avec des autocollants amusants et réutilisables

L’édition spéciale “Design a Pet” inclut des autocollants réutilisables pour que les enfants puissent transformer leur brosse à dents en de nouveaux personnages animaliers quand bon leur semble. Faisons du brossage une partie amusante de leur journée !

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