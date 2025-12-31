Garantie de 2 ans
HX3601/01
HX360CB
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Technologie Philips Sonicare
Autocollants personnalisables
Application gratuite Sonicare for Kids
Les légères impulsions atteignent les espaces interdentaires et le sillon gingival. Les enfants obtiennent ainsi un nettoyage optimal alors qu’ils apprennent encore à se brosser les dents.
Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour aider les enfants à obtenir un nettoyage optimal tout en apprenant à se brosser les dents. Une tête de brosse compacte est incluse. Les têtes de taille standard sont vendues séparément.
L’édition spéciale “Design a Pet” inclut des autocollants réutilisables pour que les enfants puissent transformer leur brosse à dents en de nouveaux personnages animaliers quand bon leur semble. Faisons du brossage une partie amusante de leur journée !
Notation globale