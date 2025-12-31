Garantie de 2 ans
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Lot de 5 têtes de brosse
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.
Notation globale
Comparé à une brosse à dents manuelle