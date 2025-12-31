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  • Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
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Philips SonicareLot de têtes de brosse de rechange

HX6005/21

Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
Têtes de brosse de rechange innovantes pour brosses à dents électrique Philips Sonicare HX6005/21, conçues pour des dents et des gencives plus propres et saines*
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  • Lot de 5 têtes de brosse

Têtes de brosse DiamondClean Standard

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Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.

Têtes de brosse DiamondClean Compact

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Têtes de brosse ProResults Standard

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La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.

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Avis de non-responsabilité

  1. Comparé à une brosse à dents manuelle