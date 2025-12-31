Garantie de 2 ans
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Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Pour les dents et gencives sensibles
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Notation globale