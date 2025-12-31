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  • Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
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Plus offert 

Philips Sonicare SensitiveTêtes de brosse à dents standard

HX6052/05

Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
La tête de brosse Philips Sonicare Sensitive est parfaite pour soulager les dents et gencives sensibles.
Voir tous les avantages
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ExpertClean 7500

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Brosse à dents sonique électrique avec application

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ExpertClean 7500

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Brosse à dents sonique électrique avec application

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ExpertClean 7500

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Brosse à dents sonique électrique

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Brosse à dents sonique électrique avec application

HX9610/16

Excellent nettoyage des gencives et des dents sensibles.

Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Pour les dents et gencives sensibles

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

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