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  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
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Plus offert 

Philips Sonicare DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard

HX6062

Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
La tête de brosse DiamondClean est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
Voir tous les avantages
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Optimal Clean

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HX686P

HX6829/76

ProtectiveClean 5100

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Brosse à dents sonique électrique

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ProtectiveClean 4500

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Brosse à dents sonique électrique

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ProtectiveClean 6500

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Brosse à dents sonique électrique

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ProtectiveClean 5100

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Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Nettoyage optimal, dents plus blanches

Des dents plus blanches en seulement une semaine

Des dents plus blanches en seulement une semaine

La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.

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Avis de non-responsabilité

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle