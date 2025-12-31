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  • Nettoyage en profondeur pour des dents plus blanches
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Philips Sonicare DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique standard

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Tête de brosse clipsable

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Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

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Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

Implantation des brins en losange pour éliminer la plaque

L'implantation des brins en losange augmente la surface de contact pour éliminer la plaque.

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