Garantie de 2 ans
Plus offert
HX6063
HX686P
HX6829/76
HX6452/72
HX686P
HX6829/73
HX6462/07
HX9354/75
HX939B
HX9351/57
HX9361/69
HX682B
HX6820/60
HX682A
HX6827/11
HX684A
HX6857/11
Paquet de 3
Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile
Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.
L'implantation des brins en losange augmente la surface de contact pour éliminer la plaque.
Notation globale