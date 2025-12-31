Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.