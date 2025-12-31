Garantie de 2 ans
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HX6064/05
HX686P
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HX682B
HX6820/60
HX682A
HX6827/11
HX684A
HX6857/11
Lot de 4
Taille standard
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.
Notation globale
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle