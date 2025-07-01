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Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.