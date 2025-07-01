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À quelle fréquence dois-je remplacer ma tête de brosse ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Comment recharger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Les dentifrices contenant des huiles essentielles peuvent endommager votre tête de brosse.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
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