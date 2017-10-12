Garantie de 2 ans
Plus offert
HX6511/50
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
1 mode
1 tête de brosse
La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
2.5
sur 5
2
Critiques
Christ
12/10/2017
Canada
Excellent résultats, faible durabilité
Nettoyage impeccable. Vibrations intense mais tolérable. Attention de ne pas échapper ou forcer la tête, le produit est fragile et s'endommage facilement.
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
SunnyWayz
13/12/2018
Canada
Faite pour briser à la limite de la garantie
J'ai reçu cette brosse à dents en cadeau il y a un peu moins de deux ans. J'ai grandement apprécié celle-ci pendant les premiers mois d'utilisation. Toutefois, la durée de vie de la batterie s'est rapidement déterioriée, de sorte que je dois brancher la brosse à dents tous les 2-3 jours. Depuis quelques jours, la brosse à dents a tout simplement cessé de fonctionner. Même chargée et avec une tête neuve, la brosse ne vibre plus. Dommage, considérant le prix d'une telle brosse.
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/55 Brosse à dents sonique électrique
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/55 Brosse à dents sonique électrique
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle