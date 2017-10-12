ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Élimination plus efficace de la plaque
  • Élimination plus efficace de la plaque
  • Élimination plus efficace de la plaque
  • Élimination plus efficace de la plaque
  • Élimination plus efficace de la plaque
  • Élimination plus efficace de la plaque

Plus offert 

Philips Sonicare EasyCleanBrosse à dents sonique électrique

HX6511/50

2.5
| (2) Critiques
Élimination plus efficace de la plaque
L’action de nettoyage dynamique unique de la brosse à dents électrique Philips Sonicare permet un brossage en douceur, mais efficace entre les dents et sur les gencives.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Transition facile depuis une brosse à dents manuelle

Élimination plus efficace de la plaque

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 5

2

Critiques

5
3
2

12/10/2017

Canada

Canada

Excellent résultats, faible durabilité

Nettoyage impeccable. Vibrations intense mais tolérable. Attention de ne pas échapper ou forcer la tête, le produit est fragile et s'endommage facilement.

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

13/12/2018

Canada

Canada

Faite pour briser à la limite de la garantie

J'ai reçu cette brosse à dents en cadeau il y a un peu moins de deux ans. J'ai grandement apprécié celle-ci pendant les premiers mois d'utilisation. Toutefois, la durée de vie de la batterie s'est rapidement déterioriée, de sorte que je dois brancher la brosse à dents tous les 2-3 jours. Depuis quelques jours, la brosse à dents a tout simplement cessé de fonctionner. Même chargée et avec une tête neuve, la brosse ne vibre plus. Dommage, considérant le prix d'une telle brosse.

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/55 Brosse à dents sonique électrique

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/55 Brosse à dents sonique électrique

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage

  2. Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle