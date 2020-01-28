Garantie de 2 ans
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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
5 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
4.8
sur 5
4
Critiques
100%
recommandent ce produit
davecast
28/01/2020
Canada
Very good funcion
Very good product last for long time, 8 Years . good .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Lyly
03/05/2018
Canada
Brosse a dent électrique
J’adore ma nouvelle brosse a dent facile d’utilisation doux pour les gencive et merveilleux l’option blanchiment, la batterie dure en moyenne 2 semaine donc pratique pour voyager!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Tiguidou
14/02/2018
Canada
Une nouvelle vie
Pour tous les "tabourets" qu'il me reste en "salle à manger"MERCI, j'avoue que je l'utilise 2 à 3 fois par jour avec joie et bonheur, son ergonomie est simple «un peu trop droite» mais son efficacité est au top...Merci Sonicare PhilipsTiguidou
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean