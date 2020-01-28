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  • Soin complet des gencives
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Plus offert 

Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6972/10

4.8
| (4) Critiques | 100% recommandent ce produit
Soin complet des gencives
Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour une meilleure santé bucco-dentaire. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Soin complet des gencives

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 5

4

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

28/01/2020

Canada

Canada

Very good funcion

Very good product last for long time, 8 Years . good .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

03/05/2018

Canada

Canada

Brosse a dent électrique

J’adore ma nouvelle brosse a dent facile d’utilisation doux pour les gencive et merveilleux l’option blanchiment, la batterie dure en moyenne 2 semaine donc pratique pour voyager!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

14/02/2018

Canada

Canada

Une nouvelle vie

Pour tous les "tabourets" qu'il me reste en "salle à manger"MERCI, j'avoue que je l'utilise 2 à 3 fois par jour avec joie et bonheur, son ergonomie est simple «un peu trop droite» mais son efficacité est au top...Merci Sonicare PhilipsTiguidou

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Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

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Avis de non-responsabilité

  1. Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean