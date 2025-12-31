De la brosse à dents au brosse-langue en un seul clic

Le brosse-langue TongueCare+ vous permet de transformer rapidement votre brosse à dents Philips Sonicare en un brosse-langue sonique. Il se clipse sur le manche de votre brosse à dents Philips Sonicare comme une tête de brosse classique. Simple à utiliser, à remplacer et à nettoyer, ce brosse-langue innovant est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare clipsables, ce qui facilite l'intégration du nettoyage de la langue à vos gestes d'hygiène bucco-dentaire quotidiens. Il est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.