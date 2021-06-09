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  • Des gencives plus saines en 2 semaines
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Plus offert 

Philips SonicareAirFloss Ultra - Microjet interdentaire

HX8331/01

4.7
| (6) Critiques | 100% recommandent ce produit
Des gencives plus saines en 2 semaines
Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**
Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Des gencives plus saines en 2 semaines

  • contient 1 canule

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

6

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/06/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Simplicité et efficacité

Une appareil simple à utiliser et qui complète le brossage pour une bouche plus propre. Un investissement qui peut réduire les frais chez le dentiste.

Avantages

Le prix

Inconvénients

Le réservoir d'eau est un peu petit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

03/02/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

J’adore l’effet rafraîchissant

Le bienfait réel à la suite de l’utilisation est réel. La sensation de fraîcheur ressentie est indéniable. Je le recommande à tous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

21/04/2018

Canada

Canada

produit

exellent produit aucun trouble de prendre en main et facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

  2. Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

  3. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

  4. Selon le réglage du jet