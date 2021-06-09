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  • Un triple jet pour une meilleure santé des gencives
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Plus offert 

Philips SonicareAirFloss Ultra - modèle d'essai

HX8341/01

4.7
| (6) Critiques | 100% recommandent ce produit
Un triple jet pour une meilleure santé des gencives
Philips Sonicare AirFloss Ultra**** est aussi efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives (cliniquement prouvé).* D'ailleurs, jusqu'à 97 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire ayant essayé AirFloss Ultra ont observé une amélioration de la santé de leurs gencives.*
Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Un triple jet pour une meilleure santé des gencives

  • 1 canule

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

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4.7

sur 5

6

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/06/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Simplicité et efficacité

Une appareil simple à utiliser et qui complète le brossage pour une bouche plus propre. Un investissement qui peut réduire les frais chez le dentiste.

Avantages

Le prix

Inconvénients

Le réservoir d'eau est un peu petit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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03/02/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

J’adore l’effet rafraîchissant

Le bienfait réel à la suite de l’utilisation est réel. La sensation de fraîcheur ressentie est indéniable. Je le recommande à tous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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21/04/2018

Canada

Canada

produit

exellent produit aucun trouble de prendre en main et facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.philips.com/airfloss/faq.

  2. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

  3. Selon le réglage du jet