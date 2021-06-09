Garantie de 2 ans
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1 canule
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.
4.7
sur 5
6
Critiques
100%
recommandent ce produit
Dendet
09/06/2021
Canada
Acheteur vérifié
Simplicité et efficacité
Une appareil simple à utiliser et qui complète le brossage pour une bouche plus propre. Un investissement qui peut réduire les frais chez le dentiste.
Avantages
Le prix
Inconvénients
Le réservoir d'eau est un peu petit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Jym25
03/02/2020
Canada
Acheteur vérifié
J’adore l’effet rafraîchissant
Le bienfait réel à la suite de l’utilisation est réel. La sensation de fraîcheur ressentie est indéniable. Je le recommande à tous.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
ticlin1961
21/04/2018
Canada
produit
exellent produit aucun trouble de prendre en main et facile d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.philips.com/airfloss/faq.
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
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