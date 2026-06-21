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  • Regardez vos plats savoureux cuire en toute simplicité
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Série 2000Airfryer série 2000 4,2 l (argent)

NA221/00

5
| (2) Critiques | 100% recommandent ce produit
Regardez vos plats savoureux cuire en toute simplicité
Un extérieur croustillant, un cœur tendre. La technologie unique RapidAir vous fait économiser du temps et de l'électricité, sans impact sur le goût. Regardez par la fenêtre de cuisson vos ingrédients préférés se transformer en de délicieux plats en moins de 15 minutes.
Voir tous les avantages

Regardez vos plats savoureux cuire en toute simplicité

  • Facile à utiliser

  • Économisez du temps et de l'électricité

  • Moins d'huile

  • Fenêtre de cuisson

Des plats sains avec jusqu'à 90 % de matière grasse en moins*

Des plats sains avec jusqu'à 90 % de matière grasse en moins*

La cuisson à l'air chaud vous permet de préparer vos plats préférés avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins, sans impact sur le goût.

13 modes de cuisson d'une simple pression sur un bouton

13 modes de cuisson d'une simple pression sur un bouton

Faites frire à l'air, cuire, griller, rôtir et plus encore. Réglez la durée et la température manuellement ou utilisez les présélections pour bénéficier de 13 modes de cuisson différents, dont le réchauffage, la décongélation et le maintien au chaud.

Fenêtre de cuisson pour surveiller les plats

Fenêtre de cuisson pour surveiller les plats

Plus besoin de deviner. Gardez un œil sur vos plats pendant qu'ils cuisent pour savoir quand ils ont atteint la perfection !

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

2

Critiques

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

21/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Pas difficile a programes

je l'ai acheté par ce que il avait un très bon rabais et qui avait un grand panier je suis très satisfaite a date

Avantages

1 gros panier ,pas difficile a programes

Inconvénients

Il a des choses que je continue a faire au four

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA231/00 Airfryer série 2000 6,2 l (argent)

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA231/00 Airfryer série 2000 6,2 l (argent)

Date of Use 2026-06-01

05/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Tellement facile à manipuler, je l'adore...

Quelle belle invention...satisfaite à 100%. Je l'utilise quasiment 1 fois par semaine et je suis si satisfaite.Merci por cet excellent produit.

Avantages

Facile à manipuler et tellement efficace

Inconvénients

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA220/00 Airfryer série 2000 4,2 l

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA220/00 Airfryer série 2000 4,2 l

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.

  2. Enquête auprès des utilisateurs et utilisatrices de HomeID, 6 000 personnes interrogées, 2021.

  3. Pourcentages moyens basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A.