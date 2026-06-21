Garantie de 2 ans
Facile à utiliser
Économisez du temps et de l'électricité
Moins d'huile
Fenêtre de cuisson
La cuisson à l'air chaud vous permet de préparer vos plats préférés avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins, sans impact sur le goût.
Faites frire à l'air, cuire, griller, rôtir et plus encore. Réglez la durée et la température manuellement ou utilisez les présélections pour bénéficier de 13 modes de cuisson différents, dont le réchauffage, la décongélation et le maintien au chaud.
Plus besoin de deviner. Gardez un œil sur vos plats pendant qu'ils cuisent pour savoir quand ils ont atteint la perfection !
5.0
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
Gerrylee
21/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
Pas difficile a programes
je l'ai acheté par ce que il avait un très bon rabais et qui avait un grand panier je suis très satisfaite a date
Avantages
1 gros panier ,pas difficile a programes
Inconvénients
Il a des choses que je continue a faire au four
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA231/00 Airfryer série 2000 6,2 l (argent)
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA231/00 Airfryer série 2000 6,2 l (argent)
Date of Use 2026-06-01
loulou30
05/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
Tellement facile à manipuler, je l'adore...
Quelle belle invention...satisfaite à 100%. Je l'utilise quasiment 1 fois par semaine et je suis si satisfaite.Merci por cet excellent produit.
Avantages
Facile à manipuler et tellement efficace
Inconvénients
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA220/00 Airfryer série 2000 4,2 l
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2000 NA220/00 Airfryer série 2000 4,2 l
Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.
Enquête auprès des utilisateurs et utilisatrices de HomeID, 6 000 personnes interrogées, 2021.
Pourcentages moyens basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A.