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  • Pour des repas gérés à votre convenance
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Série 3000Airfryer à double panier

NA351/00

Pour des repas gérés à votre convenance
L'Airfryer Philips série 3000 équipé de deux paniers permet d'obtenir deux plats chauds prêts en même temps. Savourez une cuisine saine et goûteuse préparée dans le grand tiroir pour les plats principaux familiaux, ou dans le petit pour les accompagnements et les plats pour une personne.
Voir tous les avantages

Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois

Pour des repas gérés à votre convenance

  • Pour des repas bien gérés

Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme avec Rapid Air Plus

Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme avec Rapid Air Plus

Dites adieu aux plats brûlés ou presque crus. Notre conception brevetée optimise la circulation de la chaleur non seulement autour des ingrédients, mais également à cœur, pour un résultat optimal : croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois.

2 tiroirs et 2 tailles pour convenir à tous les plats

2 tiroirs et 2 tailles pour convenir à tous les plats

2 tiroirs de cuisson à l'air : le grand tiroir est parfait pour les plats principaux, les frites et tout ce que vous adorez. Utilisez le petit tiroir pour les accompagnements, les légumes et les en-cas.

Grâce à la fonction de durée, les deux côtés sont prêts en même temps.

Grâce à la fonction de durée, les deux côtés sont prêts en même temps.

Synchronisez automatiquement les temps de cuisson dans les 2 tiroirs, afin que tous vos aliments soient prêts à être servis ensemble. Un repas tout prêt tout chaud.

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.

  2. Test effectué sur des saucisses dans le panier de gauche, par rapport aux fours à convection traditionnels.

  3. Test effectué sur des saucisses dans le panier de gauche, par rapport aux fours à convection traditionnels.