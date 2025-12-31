Garantie de 2 ans
NA351/00
Pour des repas bien gérés
Dites adieu aux plats brûlés ou presque crus. Notre conception brevetée optimise la circulation de la chaleur non seulement autour des ingrédients, mais également à cœur, pour un résultat optimal : croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois.
2 tiroirs de cuisson à l'air : le grand tiroir est parfait pour les plats principaux, les frites et tout ce que vous adorez. Utilisez le petit tiroir pour les accompagnements, les légumes et les en-cas.
Synchronisez automatiquement les temps de cuisson dans les 2 tiroirs, afin que tous vos aliments soient prêts à être servis ensemble. Un repas tout prêt tout chaud.
Notation globale
Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.
Test effectué sur des saucisses dans le panier de gauche, par rapport aux fours à convection traditionnels.
Test effectué sur des saucisses dans le panier de gauche, par rapport aux fours à convection traditionnels.