Pour des repas gérés à votre convenance

L'Airfryer Philips série 3000 équipé de deux paniers permet d'obtenir deux plats chauds prêts en même temps. Savourez une cuisine saine et goûteuse préparée dans le grand tiroir pour les plats principaux familiaux, ou dans le petit pour les accompagnements et les plats pour une personne.