Garantie de 2 ans
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QC5050/00
Tondeuse à cheveux Super Easy
Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre style et prévoit 8 hauteurs de coupe, de 1 à 21 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse sur cette hauteur et de couper. Maintenant disponible avec un sabot « barbe de 3 jours » supplémentaire pour les coupes très courtes et les barbes de trois jours.
Avec sabot spécial suivi des contours
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Un sabot spécialement conçu pour couper vos cheveux très courts.
Notation globale