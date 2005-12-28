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Hairclipper series 1000Tondeuse à cheveux

QC5050/00

Tondeuse à cheveux Super Easy

Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre style et prévoit 8 hauteurs de coupe, de 1 à 21 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse sur cette hauteur et de couper. Maintenant disponible avec un sabot « barbe de 3 jours » supplémentaire pour les coupes très courtes et les barbes de trois jours.

Voir tous les avantages

Sélectionnez la longueur, verrouillez et coupez

Tondeuse à cheveux Super Easy

  • Avec sabot spécial suivi des contours

8 hauteurs de coupe (jusqu'à 21 mm)

8 hauteurs de coupe (jusqu'à 21 mm)

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Un sabot spécialement conçu pour couper vos cheveux très courts.

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