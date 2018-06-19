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  • Coupez les cheveux de toute votre famille
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Plus offert 

tondeuse à cheveux familiale

QC5115/15

1.5
| (2) Critiques

1 récompense

Coupez les cheveux de toute votre famille
Il n'a jamais été aussi simple de couper les cheveux des membres de sa famille. Cette tondeuse au design léger et ergonomique est équipée d'un moteur puissant mais très silencieux, ainsi que de lames et sabots respectueux de la peau, pour des performances optimales sur les cheveux des enfants comme des adultes.
Voir tous les avantages

La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

avec la plus silencieuse de nos tondeuses pour adultes et enfants

Coupez les cheveux de toute votre famille

  • Lames en inox

  • 11 hauteurs de coupe

  • Fonctionnement sur secteur

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Silencieux et puissant

Silencieux et puissant

Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.

Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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1.5

sur 5

2

Critiques

5
4
3

19/06/2018

Canada

Canada

Déçue

Les cheveux restent coincés entre la lame et le sabot. Après 3 mois d’utilsation, les lames du coupe-cheveux ne coupent plus car elles sont coincées ensemble malgré un nettoyage.

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

09/01/2019

Canada

Canada

Pas satisfait

Après une dizaine de fois les lames ne fonctionnent plus correctement, malgré un nettoyage après chacune des utilisations. Vraiment très déçu de ce produit qui me semblait plutôt bien lors du déballage, je ne le recommande pas. Dommage, les produits Philips m'avaient jusqu'à maintenant toujours donnés satisfaction

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 