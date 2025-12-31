Rasoir et tondeuse bidirectionnels, 100 % étanches, chargement USB-A.

Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.