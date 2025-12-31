Garantie de 2 ans
QP1924/20
Rasage doux et facile des zones intimes
1 lame SkinProtect
1 sabot
100 % étanche
Rechargeable, 100 % étanche
Protects your sensitive areas
Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.
Vous ne souhaitez pas tout retirer ? Taillez les poils des zones intimes et des aisselles comme vous l'entendez. Clipsez simplement le sabot amovible de 3 mm.
Notation globale
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.