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  • Rasage doux et facile des zones intimes
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OneBladeIntimate

QP1924/20

Rasage doux et facile des zones intimes
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Rasez et taillez avec une protection supplémentaire de la peau

Rasage doux et facile des zones intimes

  • Rasage doux et facile des zones intimes

  • 1 lame SkinProtect

  • 1 sabot

  • 100 % étanche

  • Rechargeable, 100 % étanche

Protects your sensitive areas

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Rasoir et tondeuse bidirectionnels, 100 % étanches, chargement USB-A.

Rasoir et tondeuse bidirectionnels, 100 % étanches, chargement USB-A.

Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.

Sabot amovible de 3 mm pour une coupe facile

Sabot amovible de 3 mm pour une coupe facile

Vous ne souhaitez pas tout retirer ? Taillez les poils des zones intimes et des aisselles comme vous l'entendez. Clipsez simplement le sabot amovible de 3 mm.

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.