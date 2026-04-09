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OneBlade

QP2520/20

4.8
| (5) Critiques | 100% recommandent ce produit
Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées. OneBlade peut tout faire.
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Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

  • Tondre, définir et raser

  • Pour poils de toute longueur

  • 3 peignes pour la barbe encastrables

  • Rechargeable, peau sèche ou humide

Technologie unique OneBlade

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Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

Entretien de la barbe

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Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.

À la pointe du style

À la pointe du style

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

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4.8

sur 5

5

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/04/2026

Canada

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Acheteur vérifié

Son format est parfait !

Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.

Avantages

Simple d’usage et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

27/02/2026

Canada

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Acheteur vérifié

Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

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19/06/2020

Canada

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Acheteur vérifié

cest parfait

l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter

Avantages

pas de creme a barbe et s utilise comme on veux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.