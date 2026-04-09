Garantie de 2 ans
Plus offert
Tondre, définir et raser
Pour poils de toute longueur
3 peignes pour la barbe encastrables
Rechargeable, peau sèche ou humide
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.
4.8
sur 5
5
Critiques
100%
recommandent ce produit
Frankigoes1
09/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
Son format est parfait !
Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.
Avantages
Simple d’usage et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Pierre.61
27/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Le_Nul
19/06/2020
Canada
Acheteur vérifié
cest parfait
l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter
Avantages
pas de creme a barbe et s utilise comme on veux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.