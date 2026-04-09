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OneBladeLame 360 de rechange

QP420/50

4.8
| (5) Critiques | 100% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s'adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre, avec moins de passages et plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Produits compatibles
OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps

QP2834/20

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 2 lames 360

  • Emballage recyclable à base de papier**

  • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

OneBlade Replacement Blades Fits with all OneBlade handles

OneBlade Replacement Blades Fits with all OneBlade handles

Fits with all OneBlade handles

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

La lame durable en inox offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

5

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Son format est parfait !

Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.

Avantages

Simple d’usage et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

27/02/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

19/06/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

cest parfait

l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter

Avantages

pas de creme a barbe et s utilise comme on veux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.

  2. Lorsque des installations prévues à cet effet existent