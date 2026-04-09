Garantie de 2 ans
Taillez, stylisez et rasez
2 lames 360
Emballage recyclable à base de papier**
La lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Fits with all OneBlade handles
La lame durable en inox offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.
4.8
sur 5
5
Critiques
100%
recommandent ce produit
Frankigoes1
09/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
Son format est parfait !
Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.
Avantages
Simple d’usage et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Pierre.61
27/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Le_Nul
19/06/2020
Canada
Acheteur vérifié
cest parfait
l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter
Avantages
pas de creme a barbe et s utilise comme on veux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
Lorsque des installations prévues à cet effet existent