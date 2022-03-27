Garantie de 2 ans
QP6510/20
Tondre, définir et raser
Pour poils de toute longueur
Peigne de précision à 12 longueurs
Rechargeable, peau sèche ou humide
Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.
Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
3.8
sur 5
4
Critiques
LouPilou
27/03/2022
Canada
Acheteur vérifié
Rasage
Rien à ajouter tout est sans contredit et est un excellent produit
Avantages
Charge longue
Inconvénients
Nil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro
Deslo
29/05/2021
Canada
J’adore mon OneBlade Pro
J’aime bien l’éventail des longueurs de coupes, le fait que je puisse l’utiliser pour raser, faire la définition des coupes, sous l’eau ou à sec, la durée de recharge de la pile!!! Bref, j’adore mon OneBlade!!!
Avantages
Rechargeable, 1 seule lame, plusieurs longueurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/20 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/20 OneBlade Pro
Tilou
27/12/2021
Canada
Très bon produit
Pour la batterie elle garde sa charge dans le cou le rasoir ne coupent pas bien sauf si vous gardez la barbe long
Avantages
Je rase ma barbe la longueurs que je veux
Inconvénients
Dans le cou ils coupent pas bien quand on veut rasé au niveaux bas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx