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OneBlade Pro

QP6510/20

3.8
| (4) Critiques
Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d’utiliser différents appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins**.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

  • Tondre, définir et raser

  • Pour poils de toute longueur

  • Peigne de précision à 12 longueurs

  • Rechargeable, peau sèche ou humide

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.

Entretien de la barbe

Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

4

Critiques

3
2

27/03/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Rasage

Rien à ajouter tout est sans contredit et est un excellent produit

Avantages

Charge longue

Inconvénients

Nil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro

29/05/2021

Canada

Canada

J’adore mon OneBlade Pro

J’aime bien l’éventail des longueurs de coupes, le fait que je puisse l’utiliser pour raser, faire la définition des coupes, sous l’eau ou à sec, la durée de recharge de la pile!!! Bref, j’adore mon OneBlade!!!

Avantages

Rechargeable, 1 seule lame, plusieurs longueurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6520/20 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6520/20 OneBlade Pro

27/12/2021

Canada

Canada

Très bon produit

Pour la batterie elle garde sa charge dans le cou le rasoir ne coupent pas bien sauf si vous gardez la barbe long

Avantages

Je rase ma barbe la longueurs que je veux

Inconvénients

Dans le cou ils coupent pas bien quand on veut rasé au niveaux bas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP6510/20 OneBlade Pro

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.

  2. Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx