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OneBlade Pro 360Visage + Corps

QP6551/15

3.9
| (7) Critiques
Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur*
Le Philips OneBlade Pro Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe, même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur*

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 innovante

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort*.

Taillez

Taillez

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

7

Critiques

2

20/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

facile à utiliser

je suis du genre qui se rase une fois par semaine ou à peu près, donc cet outil est très utile. Il garde sa charge, et rase de près pour préparer ma peau pour un rasage en profondeur.

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps

19/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

dernière minutes

Je voulais avoir un rasoir pas trop cher, ce lui la me semblais simple à utiliser

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps

13/10/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Super

J’adore mon nouveau rasoir, rase de près comme j’aime fait vraiment un bon travail

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6550/20 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6550/20 Visage

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Par rapport au modèle précédent lors du rasage

  2. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.