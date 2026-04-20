Garantie de 2 ans
QP6551/15
Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 14 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Afficheur LED numérique
Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort*.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
3.9
sur 5
7
Critiques
Gros Pière
20/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
facile à utiliser
je suis du genre qui se rase une fois par semaine ou à peu près, donc cet outil est très utile. Il garde sa charge, et rase de près pour préparer ma peau pour un rasage en profondeur.
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps
Oucht
19/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
dernière minutes
Je voulais avoir un rasoir pas trop cher, ce lui la me semblais simple à utiliser
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6542/15 Visage + Corps
Funmale
13/10/2023
Canada
Acheteur vérifié
Super
J’adore mon nouveau rasoir, rase de près comme j’aime fait vraiment un bon travail
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6550/20 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6550/20 Visage
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Par rapport au modèle précédent lors du rasage
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.