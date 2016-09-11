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arcitecRasoir électrique

RQ1060/20

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

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Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
Pour les hommes les plus exigeants, le rasoir électrique arcitec RQ1060 allie un système flexible et pivotant à des têtes de rasage Triple Track pour un rasage de très près, même dans le cou.
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La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rasage de très près, même dans le cou

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  • Avec effet miroir

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

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L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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sur 5

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Évaluation

100%

recommandent ce produit

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1

11/09/2016

Canada

Canada

rase asusi près que une lame

tres léger pratique bonne duré de batterie lave rapidement a l'eau chaude ...oui excellent A Lavoie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/20 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 