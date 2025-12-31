Garantie de 2 ans
RQ1160/22
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Système Jet Clean
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.