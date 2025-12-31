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  • Une peau douce, agréable au toucher
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Shaver series 7000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1160/22

1 récompense

Une peau douce, agréable au toucher
Le RASOIR Philips Series 7000 vous garantit un rasage en douceur. Le système GyroFlex 2D s'adapte automatiquement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts avec ses lames DualPrecision.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Une peau douce, agréable au toucher

  • DualPrecision et GyroFlex2D

  • 50 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision et housse

  • Système Jet Clean

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 