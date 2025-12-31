Garantie de 2 ans
RQ1260/17
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.