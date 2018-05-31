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  • Pour une expérience de rasage exceptionnelle
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  • Pour une expérience de rasage exceptionnelle
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Shaver series 9000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1280/17

4
| (3) Critiques
Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir SensoTouch 3D RQ1280, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

avec le système GyroFlex 3D

Pour une expérience de rasage exceptionnelle

  • UltraTrack et GyroFlex 3D

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

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4.0

sur 5

3

Critiques

2
1

31/05/2018

Canada

Canada

rasage de très près

les 3 têtes pivotantes permettent de faire un excellent rasage en profondeur. La prise du rasoir est très ergonomique et il est très léger.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche

08/08/2014

Canada

Canada

Jutilise le rasoir Philips depuis 25 ans et jai toujours ete tres satisfait.

Je le recommende, tres bon produit et tres fiable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Rasoir électrique 100 % étanche

18/06/2017

Canada

Canada

remplacement de la tête de rasage

tres bon la première année mais quand viens le temps de changée la tête de rasage les remplacement son affreux ne tienne pas la coupes impossible de ravoir la même qualité très déçue apres remplacement

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 