Garantie de 2 ans
Plus offert
RQ1280/21
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
4.0
sur 5
3
Critiques
rufus
31/05/2018
Canada
rasage de très près
les 3 têtes pivotantes permettent de faire un excellent rasage en profondeur. La prise du rasoir est très ergonomique et il est très léger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Charlie2409
08/08/2014
Canada
Jutilise le rasoir Philips depuis 25 ans et jai toujours ete tres satisfait.
Je le recommende, tres bon produit et tres fiable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Rasoir électrique 100 % étanche
regis
18/06/2017
Canada
remplacement de la tête de rasage
tres bon la première année mais quand viens le temps de changée la tête de rasage les remplacement son affreux ne tienne pas la coupes impossible de ravoir la même qualité très déçue apres remplacement
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.