Garantie de 2 ans
Plus offert
S1232/41
Lames PowerCut
Ouverture d'une simple pression
Utilisation avec ou sans fil
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Le rasoir est conçu pour maintenir un contact régulier avec votre peau sans l'égratigner. Les têtes flexibles 4D fléchissent et flottent dans 4 directions pour un rasage impeccable à chaque fois.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
3.9
sur 5
30
Critiques
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08/05/2026
Canada
Acheteur vérifié
très bon produit
Avantages
bon produit et bon service
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-01
fusée1
02/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasoir à prix/qualité très bon, format bien fait..
Bonne coupe de barbe, recharge acceptable et bonne durée de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Roro0999
21/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Ok
Facile d’entretien ergonomique très bonne coupe aime le coupe cheveux
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoir électrique 100 % étanche
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Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.