Garantie de 2 ans
Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.
4.4
sur 5
8
Critiques
88%
recommandent ce produit
Ti guy
19/11/2021
Canada
Pas pire pantoute,fait bien sa job de rasoir!
J'aime bien le fait qu'on peut se raser pendant qu'il se recharge,le rasoir est de bonne qualité fait aux Pays bas comparativement aux autres produits qu'on achète (fait en Chine pas durable) sa fait 3ans que je le possède et je le recommande!
Avantages
Rasage possible malgré la pille morte pendant quil se recharge
Inconvénients
Manque peut-être une brosse de nettoyage pis un étuis de rangement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Bad boy
15/11/2020
Canada
Facile à utiliser
Très légé, facile dentretients,bonne prise et un beaux look
Avantages
Adapter pour tout le mondes
Inconvénients
Pas de brosse pour neitoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Jeannot2
14/04/2020
Canada
Acheteur vérifié
Correspond à mes attentes
Excellent rapport qualité prix, facile à trouver en magasin
Avantages
Correspond à mes attentes
Inconvénients
Pas de sac de rangement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.