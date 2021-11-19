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  • Rasage simple et pratique
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Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

S3110/06

4.4
| (8) Critiques | 88% recommandent ce produit
Rasage simple et pratique
Le rasoir Series 3000 permet un rasage simple, pratique et plus confortable à un prix abordable. Les têtes flexibles dans 4 directions associées aux lames ComfortCut garantissent un rasage net.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Douceur et précision

Rasage simple et pratique

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Puissance maximale conservée, année après année

Puissance maximale conservée, année après année

Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

8

Critiques

88%

recommandent ce produit

3
2

19/11/2021

Canada

Canada

Pas pire pantoute,fait bien sa job de rasoir!

J'aime bien le fait qu'on peut se raser pendant qu'il se recharge,le rasoir est de bonne qualité fait aux Pays bas comparativement aux autres produits qu'on achète (fait en Chine pas durable) sa fait 3ans que je le possède et je le recommande!

Avantages

Rasage possible malgré la pille morte pendant quil se recharge

Inconvénients

Manque peut-être une brosse de nettoyage pis un étuis de rangement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

15/11/2020

Canada

Canada

Facile à utiliser

Très légé, facile dentretients,bonne prise et un beaux look

Avantages

Adapter pour tout le mondes

Inconvénients

Pas de brosse pour neitoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

14/04/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Correspond à mes attentes

Excellent rapport qualité prix, facile à trouver en magasin

Avantages

Correspond à mes attentes

Inconvénients

Pas de sac de rangement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 