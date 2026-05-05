Garantie de 2 ans
Plus offert
Revêtement protecteur SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.5
sur 5
65
Critiques
92%
recommandent ce produit
Fernrobit
05/05/2026
Canada
Acheteur vérifié
Le produit est généralem
J'ai toujours eu un philips et j'ai toujours été satisfait pour moi il y a une seule marque
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-03-13
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-03-13
vladeck
26/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
excellent
salut...j,adore ce rasoir..je n'ai jamais eu de rasoir qui rase d'aussi pres et en tres peu de temps...
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/50 Rasoir électrique 100 % étanche
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Le capt
24/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Fonctions du produit efficace.
Très satisfait du rasage, système pour nettoyement .
Avantages
Rase très bien, système nettoyage efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
* Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche