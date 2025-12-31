Garantie de 2 ans
SCD837/01
2 biberons
sucettes ultra air
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011