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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips AventPack cadeau nouveau-né Natural Response

SCD837/01

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
Le coffret cadeau idéal pour nourrir et réconforter votre bébé avec une touche de couleur. Grâce à la tétine Natural Response, les bébés peuvent téter à leur propre rythme comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.
Voir tous les avantages

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 2 biberons

  • sucettes ultra air

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

Mêmes produits, nouveau système

Mêmes produits, nouveau système

Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.

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