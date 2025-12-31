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  • Laisse la peau de votre bébé respirer
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Philips Avent ultra airSucette

SCF085/34

Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d'aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Disponible en différentes couleurs et conceptions.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Aérations extra-larges pour plus de confort

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 6-18 mois

Laisse la peau de votre bébé respirer

Laisse la peau de votre bébé respirer

Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation