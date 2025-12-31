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Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/08

Laisse la peau de votre bébé respirer
Des sucettes apaisantes et respirantes grâce aux larges aérations. Neuf parents sur dix affirment que les sucettes ultra air Philips Avent sont confortables pour leur enfant.** L'apaisement est à portée de main, peu importe qui prend soin de bébé. Elles sont désormais composées à 80 % de matériaux d'origine végétale.*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Aérations extra-larges pour plus de confort

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*

  • 0-6 mois

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).

  2. D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).

  3. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).

  4. Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.

  5. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.